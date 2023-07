England åbner Danmarks VM-gruppe med uventet smal sejr

Når landstræner Lars Søndergaard i de kommende dage sætter sig ned for at se kampen og analysere Danmarks kommende VM-modstandere, vil han formentlig notere sig, at Haiti ligner et stærkere hold end forventet, og at 19-årige Melchie Dumonay kan være en ordentlig mundfuld.

Tidligere lørdag var en anden af turneringsfavoritterne i aktion for første gang. Uden at anstrenge sig vandt USA 3-0 over Vietnam og kunne sagtens have vundet større.