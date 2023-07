Silkeborg scorer millioner på salg af teenageangriber

- Det er et flot skridt for Lasse, men samtidig et skridt, som vi er sikre på, han kan tage med sit ekstraordinære talent.

For godt en måned siden meddelte Silkeborg, at klubben havde indledt forhandlinger omkring et salg.

I den forbindelse blev forventningerne til årets resultat opjusteret med syv millioner kroner, så Silkeborg forventer et overskud på mellem 15 til 25 millioner kroner.