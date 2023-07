Med anfører Jeppe Grønning skadet, var der på Viborgs hold plads til den 20-årige Mads Søndergaard, som efter 10 minutter fik plads til at krølle bolden over i fjerneste hjørne. Ikke desto mindre luskede de grønblusede fra Viborg lidt flove til pause, for på grund af sjuskefejl var føringen blevet sat over styr. Ernest Nuamah sparkede et par nemme mål ind, det sidste kort før pausen efter en fejlpasning fra Jakob Bonde.

Viborg lå længe med i topstriden i den seneste sæson, og udover interessen for Elias Achouri, som mandag blev solgt til FCK, har også spillere som backen Anton Gaaei og målmand Lucas Lund været i større klubbers kikkert. I Farum har sølvvinderne suppleret ungdomsklubben med voksne fodboldtyper som Marcus Ingvartsen og Jeppe Tverskov, og de kan sagtens give FC Nordsjælland en endnu bedre sæson end sidst. Også selv om Ernest Nuamah forsvinder i dette transfervindue. Ibrahim Osman ser ud til at være klar til at tage over. Eller Benjamin Nygren, der øgede til 4-1 kort før tid.