Vejle fik en lille blød lussing af AGF

Tobias Bechs makker er Mikkel Duelund, han trak adskillige frispark med sine elegante træk, konstellationen oppe foran ser spændende ud for bronzevinderne, som efter udvisningen havde masser af tid og plads og egentlig blot skulle have tiden til at gå, hvis det ikke lykkedes at lukke opgøret med endnu et mål i den silende søndagsregn i Aarhus.

Lidt samme ensformighed var der over kampen, lidt overraskende endte AGF’s oprydder Nicolai Poulsen med at spæne frem mod Vejles mål i en omstilling, men han sparkede forbi Nathan Trotts ramme. Englænderen sørgede for at revanchere sig for den afgørende fejl ved at forhindre Mikkel Duelund i at score i første halvleg med en refleksredning, han kan blive en uhyre vigtig spiller i Vejle Boldklubs bestræbelser på at få endnu en sæson i Superligaen.

AGF har inden sæsonen solgt Yann Aurel Bisseck til Inter i Italien, en decideret erstatning er ikke lokaliseret, og derfor fik Thomas T. Kristensen muligheden i tremandskæden sammen med Frederik Tingager og den tidligere Vejle-fyr Tobias Mølgaard.

Den unge AGF-stopper har været gennem et længere skadesforløb, og derfor valgte Vejle at lade hurtige Musa Juwara spille over for Thomas T. Kristensen, der i sekvenser havde problemer med bolden og med timingen i indgrebene.

Mod slutningen, da AGF jagtede det mål, der ville lukke kampen, valgte AGF-træner Uwe Rösler at smide to debutanter i kamp, den tyske angriber Janni Serra afløste anfører Patrick Mortensen og nordmanden Magnus Knudsen tog pladsen efter en noget blegt spillende Mads Emil Madsen.

I slutfasen ændrede oprykkerne; nu skulle der satses, også efter at hjemmeholdet ikke havde evnet at udnytte et par åbne chancer. Det gav nervøsitet i AGF’s forsvar, som havde problemer med at håndtere den stærke forsvarsspiller Raúl Albentosa, når han gik med frem, og angriberen Richard Sukuta-Pasu, som nær havde udlignet, da han fik lov til at vende med Frederik Tingager i ryggen og rulle en bold mod mål. Kort efter traf bolden stolpen bag AGF-målmand Jesper Hansen, som ikke fik fat i et hjørnespark fra Miiko Albornoz.

AGF holdt stand mod et pragmatisk, fysisk stærkt hold fra Vejle Boldklub, der skal fremelske en angriber eller to, der kan sparke bolden i mål. Det gik ikke Vejles vej i Aarhus, hvor anfører Raúl Albentosa fik et gult kort, selv om det var ham, der fik en lussing i en duel med Thomas T. Kristensen.