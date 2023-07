New Zealands kvinder overraskede mod Norge i VM-åbning

Åbningskampen bød på hele ni tillægsminutter, så der skulle fortsat kæmpes for at sikre New Zealands første sejr i historien ved et VM på kvindesiden. Det er sjette gang, at New Zealand deltager ved en VM-slutrunde.

Optimismen forud for VM har heller ikke været den største, efter at newzealænderne gik ind til åbningskampen mod Norge med blot en enkelt sejr i de seneste 14 kampe.

Ud over New Zealand og Norge består gruppe A af Schweiz og Filippinerne. De to bedste hold går videre fra gruppefasen.

Danmark indleder VM på lørdag mod Kina. Senere skal danskerne op imod England og Haiti.