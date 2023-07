Harder slap for VM-jetlag med skærpet kaffeindtag

Og så har hun lagt restriktioner på sit kaffeindtag.

- Lad være med at drikke kaffe om eftermiddagen de første par dage, siger Harder og forklarer, at hun helst skulle være træt om aftenen for at vende sin døgnrytme.

Holdet rejste fra Danmark 10. juli og har dermed haft god tid på australsk jord. Her har danskerne trænet og forberedt sig på et møde med et disciplineret kinesisk hold.

- Og så har vi haft to fridage, hvor vi har været ude og tænke på noget andet og se lidt af Australien, siger Pernille Harder.

Blandt andet har hun udforsket Perths kulinariske scene, mens andre spillere har været forbi et dyrereservat i kængurulandet.

- Det er vigtigt, at man kan koble af og komme væk fra alle de tanker og følelser, der hører med til en VM-slutrunde. Specielt nu her, mens vi egentlig bare venter på, at turneringen skal gå i gang, siger Pernille Harder.