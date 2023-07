FCM-træner: Spillere på affyringsrampe giver usikkerhed

- Gustav har fortsat med at score mål, og det er selvfølgelig rigtigt fedt. Men han ligner også en, der er på affyringsrampen.

- Det er måske det største usikkerhedsmoment lige nu. Der er egentlig for mange offensive spillere lige nu, og jeg ved ikke helt, hvem der kommer til at blive her, siger Thomasberg.

FCM-træneren fremhæver også offensivspilleren Aral Simsir og den nye sydkoreanske angriber Gue-Sung Cho.

- Med det antal kampe, der venter, ved vi, at vi skal have en bred trup, understreger Thomasberg, der kigger frem mod to kampe om ugen i starten af sæsonen på grund af de europæiske opgaver.

Usikkerheden med de spillere, der muligvis er på vej til at skifte klub, er dog ikke noget, der generer Thomasberg.