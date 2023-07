FCN har købt franskmand i Lille på femårig kontrakt

- Jeg er virkelig glad for at vende tilbage til FC Nordsjælland, da det har været et ønske for mig længe. Det er meget specielt at skrive under på en permanent aftale med klubben, da jeg føler mig hjemme her.

- Sidste års erfaringer har kun motiveret mig endnu mere til at levere mit ypperste for denne klub, siger Rocco Ascone.

FC Nordsjælland åbner den kommende sæson i Superligaen med en kamp hjemme mod Viborg FF mandag aften.