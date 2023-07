Inter Miami har hentet endnu en af Messis Barcelona-venner

Dermed bliver 34-årige Jordi Alba den tredje tidligere Barcelona-spiller, der skifter til MLS-klubben.

Ud over Lionel Messi er midtbanespilleren Sergio Busquets også skiftet til Inter Miami. De spillede alle tre sammen i Barcelona.

Jordi Alba er noteret for 459 kampe for Barcelona. Han nåede at score 27 mål og lave 99 assister. Denne sommer udløb Jordi Albas kontrakt hos catalonierne.

Den rutinerede spanske back vandt Champions League med Barcelona i 2015, og det er også blevet til seks spanske mesterskaber, fem pokaltitler, fire spanske Super Cup-titler samt en klub-VM-titel.