På banen var det ikke til at se, at det var top mod bund fra seneste sæsons Superliga. Et fyldt Lyngby Stadion piskede hjemmeholdet frem på banen for at presse et FCK-hold, hvor spillet stadig ikke ser helt skarpt ud. Flere gange indledningsvis kom målmand Kamil Grabara halvskævt ud af feltet og måtte klare sjuskede afleveringer fra holdkammeraterne.

Efter et kvarters tid troede Lyngby, at holdet var kommet i front. En lang aflevering faldt ned bag FCK-forsvaret, og Alfred Finnbogason sparkede den løse bold i nettet. Den blåklædte jubel var stor, indtil dommer Sandi Putros efter et VAR-tjek rakte hånden i vejret og markerede for offside.