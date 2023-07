Sen dansk forløsning

Det danske trænerteam fik justeret taktikken med fokus på at bringe særligt kantspillerne mere i spil, og blot fem minutter inde i anden halvleg var det tæt på at give pote. Nicoline Sørensen satte sin direkte modstander på venstrekanten og chippede bolden ind foran mål, hvor Josefine Hasbo ikke formåede at styre sit hovedstød ind i det tomme mål.

Generelt var det et markant bedre dansk hold med en helt anden energi, der kom ud efter pausen, og flere gange bød de danske angribere sig til og fik flyttet rundt på det kinesiske forsvar.

Indskiftningen af bl.a. angribere som Signe Bruun gav angrebet mere tyngde og fysik, og et kvarter før tid var Danmark så tæt på at få kinesisk hjælp, da anfører Wang Shanshan headede et indlæg snert forbi eget mål.

Det gav Danmark blod på tanden og fik holdet til at indlede et tungere pres, mens Kina lurede på en pludselig kontra. Men ind ville bolden ikke, og så lignede det en nulløsning.

Men da stadionuret var ved at runde de 90 minutter, ville netop indskiftede Amalie Vangsgaard det anderledes og headede et dansk hjørnespark i mål til stor dansk forløsning. Danmark holdt stand og tog en vigtig 1-0-sejr, der bringer holdet i spidsen af gruppen sammen med fredagens modstander England, der tidligere på dagen slog Haiti uventet smalt med 1-0.

»Jeg har ventet længe på første landsholdsmål, så jeg må have gemt det til det bedste tidspunkt. Det er megavigtigt, at vi får en god start på VM,« sagde den lykkelige matchvinder efter kampen.