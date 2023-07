Brøndby sælger succesfuld keeper til Leicester

- Mads er en klassemålmand og har vist sit allerede høje niveau for os igennem lang tid, hvilket har gjort, at han i dag er blevet en del af landsholdstruppen. Mads er topprofessionel og arbejder stenhårdt for at nå de mål, han sætter sig, mens han samtidig formår at være en fantastisk holdkammerat og kollega.

I Leicester har Mads Hermansen skrevet under på en femårig kontrakt. Som udgangspunkt skal han kæmpe med sin landsmand Daniel Iversen om spilletiden.

- Jeg er meget, meget stolt af at være her. Det er stort øjeblik for min familie og mig, og jeg er meget glad. Leicester er en virkelig stor klub med masser af potentiale, siger Mads Hermansen ifølge Leicesters hjemmeside.