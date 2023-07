FCK sælger islandsk midtbanespiller til franske Lille

De danske fodboldmestre, FC København, sælger den islandske midtbanespiller Hakon Haraldsson til den franske klub Lille.

Parken Sport & Entertainment, selskabet bag FCK, skriver mandag aften i en selskabsmeddelelse, at salget forventes at have en positiv virkning på selskabets resultat før skat for i år på cirka 72 millioner kroner.