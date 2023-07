Australske VM-værter kalder på ligeløn forud for slutrunde

Den samlede præmiepengesum ved kvindernes VM er i år på 110 millioner dollar. Det svarer til 730 millioner danske kroner og er over 300 procent mere end ved det seneste VM i Frankrig i 2019.

Videoen er støttet af den australske spillerforening. Alle spillere fra landsholdet deltager i videoen, der kommer i kølvandet på uenigheder om løn på flere forskellige af de hold, der deltager ved slutrunden.

I videoen opfordrer spillerne derudover fans til at støtte ligakampe i Australien for at løfte de spillere, der i fremtiden kan blive en del af landsholdet.