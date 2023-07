Hovedstadsklubben vandt i forrige sæson Conference League og nåede i sidste sæson frem til finalen i European League, hvor det dog blev til et nederlag til Sevilla.

I Serie A er det under Mourinhos lederskab blevet til to sjettepladser.

- Romas europæiske succes de seneste år gav mig endnu mere lyst til at spille for klubben. Jeg kan ikke vente med at få et hverdagsliv her, siger Nissen Kristensen.

Han fik sin fodboldopdragelse i FC Midtjylland. I januar 2018 blev han solgt til Ajax i Holland. Halvandet år senere skiftede Nissen Kristensen så til Red Bull Salzburg.

Han fik debut på det danske landshold i september 2021 og har i alt spillet 15 kampe for Danmark.