Domstol frikender fodboldspiller Benjamin Mendy i voldtægtssager

Derudover var Mendy anklaget for at forsøge at voldtage en 29-årig kvinde i sit hjem to år tidligere.

I januar blev den 28-årige back frikendt for seks voldtægtsanklager og et forsøg på voldtægt mod fire unge kvinder eller teenagere.

Retssagen i Chester startede i august sidste år. Ud over Mendy var den medanklagede Louis Saha Matturie også for retten.

41-årige Matturie blev i januar frikendt for tre voldtægter mod to teenagere. Juryen kunne ikke tage stilling til tre voldtægter og tre forsøg på voldtægter mod fem andre kvinder.