Brøndby har købt dansk forsvarsspiller i Fiorentina

En af hans fordele er ifølge Brøndbys fodbolddirektør, at han sparker med venstre fod.

- Jacob er venstrebenet og dygtig til at sætte spillet og giver os derfor nogle flere muligheder i opbygningsfasen, siger Carsten V. Jensen.

Brøndby afslører ikke, hvor mange penge klubben har brugt på Jacob Rasmussen. Ifølge B.T. koster han cirka 22,5 millioner kroner.

Han mener selv, at det har hjulpet ham, at han har været i så mange forskellige klubber i løbet af årene.

- Jeg er et sted i min karriere, hvor jeg har en masse erfaring, som jeg ønsker at få bragt i spil i en klub, der ønsker at spille med i toppen af sin respektive liga.

- Så da jeg først hørte om Brøndbys henvendelse, og med mit kendskab til Brøndbys trup og klubbens ambitioner, så var jeg aldrig i tvivl om, at det var det rette match, siger han.