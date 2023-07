Engelsk landsholdsspiller taler ud om seksuelt misbrug

Dele Alli blev født i Milton Keynes i det centrale England af en engelsk mor og en nigeriansk far. Faren forlod familien, kort tid efter at Dele Alli blev født.

Men senere i barndommen blev Dele Alli sendt til Nigeria for at bruge tid med sin far, før han blev adopteret af et engelsk par som 13-årig.

- Som seksårig blev jeg forulempet (angiveligt af en ven af hans mor, red.). Jeg blev sendt til Afrika for at lære disciplin. Så blev jeg sendt tilbage. Som syvårig startede jeg med at ryge. Som otteårig begyndte jeg at handle med stoffer, siger han.

- I en alder af 11 år blev jeg hængt fra en bro af en fyr fra naboejendommen. Som 12-årig blev jeg adopteret ... Jeg kunne ikke have bedt om bedre folk til at gøre, hvad de har gjort for mig.