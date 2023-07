Nicolai Poulsen laver en lille grim eftertackling på Ibrahim Said, Viborgs nigerianske angriber. Gult kort til AGF’eren. Lidt efter skriger AGF-backen Felix Beijmo højt efter et sammenstød med Ibrahim Said, som kun strejfer svenskeren. På et tidspunkt spurter Ibrahim Said op mod AGF-målmand Jesper Hansen, som sparker bolden væk for tåspidserne af Said, der kommer med et højt hyl, som var han blevet truffet over foden. Han løber med et drillende smil tilbage på egen halvdel. De har savnet hinanden, superligaspillerne.