Brøndby sælger Slimane til Premier League-oprykker

Brøndby IF har solgt midtbanespilleren Anis Ben Slimane til Sheffield United, der netop er rykket op i Premier League.

Det skriver superligaklubben torsdag på sin hjemmeside.

- Det gør mig virkelig stolt at have været en del af holdet, der bragte mesterskabet hjem til Vestegnen, men at få muligheden for at skifte til Sheffield United og prøve kræfter med Premier League, ja, det er en drengedrøm, der går i opfyldelse, siger Slimane til Brøndbys hjemmeside.