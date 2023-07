Her får de oversete talenter succes, men de store penge skal de tjene andre steder

Han er 22 år, håret på toppen er afbleget, pandehåret skarpt skåret anno 2023, da han løber ind til en træningskamp for Silkeborg IF mod Helsingør. For knap to år siden spillede Andreas Pyndt sin hidtil eneste kamp i Superligaen.

Hvis alt går vel i hans udvikling, kan det sagtens tænkes, at større klubber vil se nærmere på ham om et år eller to. Måske endda Brøndby, som ikke kunne bruge ham, da han blev voksenspiller.