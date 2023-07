FCK bekræfter forhandlinger om salg af islandsk profil

Der har i noget tid været rygter om interesse for FC Københavns islandske midtbanespiller Hakon Haraldsson, og nu er der landet et konkret bud på mesterklubbens bord.

Det oplyser selskabet bag FCK, Parken Sport & Entertainment, i en meddelelse til Fondsbørsen.

- Det kan oplyses, at F.C. København P/S nu har modtaget et bud på et salg af Hakon Haraldsson, der indebærer, at F.C. København P/S har indledt realitetsforhandlinger med den pågældende klub om et muligt salg, skriver klubben.