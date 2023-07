På mit skrivebord ligger et lille ark papir med en autograf. Leroy Ambrose står der, navnet på en engelsk fodboldspiller, som Hvidovre IF i 1980 hentede i Charlton Athletic. Hvidovre IF’s formand, Niels-Erik Madsen, stod for aftalen. Madsen havde tidligere i en periode siddet i bestyrelsen i London-klubben, som ønskede at give den 21-årige