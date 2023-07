Brøndby-fans indstiller stemningsboykot før sæsonstarten

Brøndbys spillere kan se frem til støttesange og opbakning til hjemmekampene på Brøndby Stadion i den kommende sæson.

På hjemmesiden Sydsiden, der er et samlingssted for flere af klubbens fans, oplyser fanfraktionen Alpha søndag, at man indstiller stemningsboykotten mod klubbens ejere.

I efteråret og gennem hele foråret valgte en stor del af Brøndbys fans at droppe deres stemningsskabende aktiviteter.