FCM henter islandsk landsholdsspiller til forsvaret

Den 29-årige Sverrir Ingi Ingason har spillet for PAOK de seneste fire år og var i februar 2022 med til at sende netop FCM ud af Conference League efter straffesparkskonkurrence.

- Det er ikke hver dag, man henter anføreren fra en storklub i Grækenland, som er vant til at spille international fodbold for både klub og land. Ingason har oplevet mange ting i sin karriere, og han kommer til Midtjylland med en enorm sult, siger Graversen.

- Han ønsker fortsat at opnå noget i sin karriere, og det flugter med de store ambitioner, vi har her i klubben. Vi er overbeviste om, at han kommer til at indtage en nøglerolle for os – både i den kommende sæson og også længere ude i fremtiden.

Tidligere har Ingason blandt andre optrådt for belgiske Lokeren, spanske Granada og russiske Rostov.