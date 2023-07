Tidligere landsholdsspiller skal træne AGF's kvindehold

- Og det har jeg fundet her i Aarhus, hvor AGF har gang i et spændende projekt, hvor det nu gælder om at stabilisere os i ligaen efter et par ustabile år, siger han.

Schjønberg erstatter duoen Nichlas Ørbæk Knudsen og Peter Pedersen, som stod i spidsen for holdet i foråret.

- Det er en stor kapacitet, vi får i spidsen for holdet med meget erfaring både på og udenfor banen, siger chef for AGF Kvindefodbold Marie Greve.

- Vi har ledt efter rutine og ballast i den kommende cheftræner, og det får vi i Michael, som kommer med en bred baggrund fra forskellige træner- og lederopgaver hen over de sidste tyve år, siger hun.