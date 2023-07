- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan få lov til at bruge det anførerbind, siger landsholdsmålmand Lene Christensen med tydelig foragt i stemmen.

- Det burde være op til det enkelte hold, og det er fair, hvis andre hold ikke vil bruge det. Det vil der være forståelse for. Men jeg forstår ikke, at man skal nægte nogen at bruge det.

- Det er et symbol på noget, men mere er det jo heller ikke. Det burde ikke være et problem, at man har et regnbuefarvet anførerbind på, siger hun.

Diskussionen om One Love-anførerbindet var glohed under VM i Qatar sidste år, hvor Danmark og flere andre nationer ville benytte sig af det.