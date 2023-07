Engelsk klub skriver historie med kvindelig cheftræner

- Jeg er virkelig glad for at tage dette skridt i min karriere. Jeg er taknemmelig for muligheden for at stå i spidsen for så progressiv og fremsynet en klub, siger hun til klubbens hjemmeside.

Forest Green Rovers rykkede i den forgangne sæson ned fra Englands tredjebedste fodboldrække, League One, og skal i næste sæson spille i League Two.

Den 39-årige træner har i nogle år stået i spidsen for klubbens ungdomsakademi, hvilket hun også var den eneste kvinde til at gøre i det engelske ligasystem.

- Hannah var det naturlige valg. Hun har leveret et fantastisk stykke arbejde i spidsen for vores akademi, og hun kender klubbens værdier, siger klubformand Dale Vince.