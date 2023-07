Det Svenske Fodboldforbund (SvFF), der arbejder for en indførelse af VAR, får dermed klar besked om klubbernes holdning, er meldingen fra Svensk Elitfotboll.

- Vores opgave er at repræsentere vores medlemmer i forhold til det her spørgsmål, og en majoritet af dem har et tydeligt standpunkt, som det er vigtigt for os at repræsentere, siger Johan Lindvall, der er generalsekretær i Svensk Elitfotboll.

VAR har været en del af den danske Superliga siden 2020/21-sæsonen, efter at de danske klubber via Divisionsforeningen allerede i juni 2019 blev enige med Dansk Boldspil-Union (DBU) om at indføre systemet.