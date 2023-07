Silkeborg handler igen i landets næstbedste fodboldrække

Callum McCowatt scorede i foråret seks mål i ni kampe for FC Helsingør i 1. divisions nedrykningsspil, og det kunne superligaklubben Silkeborg IF ikke stå for.

Derfor har sportschef Jesper Stüker haft pungen oppe af lommen og købt offensivspilleren, der har newzealandsk pas.

Det oplyser Silkeborg på sin hjemmeside tirsdag aften.