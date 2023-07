Frank og Brentford har hentet irsk stopper i rekordhandel

Thomas Frank har fået nye kræfter til defensiven.

Tirsdag meddeler Brentford, at man for et ikke angivet rekordbeløb har købt den irske midterforsvarer Nathan Collins i Wolverhampton.

22-årige Collins har i Brentford fået en seks år lang kontrakt, som klubben har mulighed for at forlænge med yderligere to år, lyder det.