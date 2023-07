Premier League-oprykker har købt dansker fra tredjebedste række

- Jeg er virkelig glad for at få Mads om bord, siger Luton-manager Rob Edwards til klubbens hjemmeside.

Han tilføjer, at klubben længe har haft et godt øje til Mads Juel Andersen, som har spillet de seneste fire sæsoner i Barnsley. Tre af sæsonerne er foregået i den næstbedste engelske række, Championship.

- Han er en god forsvarsspiller. Han er en, som elsker at forsvare, og vi kan godt lide, at vores forsvarsspillere elsker at forsvare, siger manageren.