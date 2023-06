Tidligere cheftræner tager Horsens-profil med til Göteborg

Sports- og talentchef Niels Erik Søndergård ønsker sin nu tidligere spiller held og lykke i Sverige.

- Allerede i vinter viste flere klubber interesse for Santos, men det valgte vi at takke nej til midt i sæsonen.

- Vi er selvfølgelig kede af at sige farvel til en spiller, der på kort tid er blevet en profil for os efter skiftet fra 1. division, men det er også en del af vores forretning at sælge spillere, siger Søndergård til hjemmesiden om den tidligere Skive-spiller.

AC Horsens solgte i starten af juni Jens Berthel Askou til IFK Göteborg. Tidligere i denne uge blev 48-årige Joakim Persson, der har en fortid som spiller i Esbjerg, ansat som afløser.