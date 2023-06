Stormzy kommer ligeledes fra Croydon.

Duoen er gået sammen med Crystal Palaces mangeårige chef for spillerpleje, Danny Young, om at købe fodboldklubben.

- Konsortiet vil eje, drive og udvikle deres barndomsbys fodboldhold, skriver Croydon Athletic i en erklæring.

Klubben tilføjer, at det sidste papirarbejde fortsat mangler at blive færdiggjort, men at Stormzy, Zaha og Young alle glæder sig til at ”udvikle en fællesskabsfølelse i den bydel, der selv gav dem deres egne muligheder”.

- De håber at tage hele lokalsamfundet med på denne spændende rejse sammen med dem, skriver klubben.