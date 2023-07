Der står en Superligaspiller på et stillads i femte sals højde i en baggård på Østerbrogade i København. Den er god nok. Magnus Fredslund, hedder han, og han tør godt sætte hele sin børneopsparing på, at der ikke findes andre spillere i landets bedste række, der driver et nedbrydningsfirma.

»Vi er specialister i at rive ned,