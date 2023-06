Silkeborgs Sebastian Jørgensen er solgt til Malmö

– Malmö FF er en storklub i Skandinavien, og jeg er glad for og stolt af at tage det næste skridt i min karriere. Det bliver spændende at prøve mig af på så højt niveau, og jeg glæder mig rigtig meget til udfordringerne, siger Sebastian Jørgensen i pressemeddelelsen.

23-årige Sebastian Jørgensen har været i Silkeborg, siden han var 10 år.

Det blev til 129 kampe for førsteholdet siden debuten i 2018.

I Malmö bliver Sebastian Jørgensen holdkammerat med de tre danskere Jonas Knudsen, Søren Rieks og Anders Christiansen.