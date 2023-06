Fodboldspiller idømmes et års fængsel for overgreb

Sagen trækker tråde helt tilbage til april sidste år, hvor overgrebet og voldtægtsforsøget fandt sted på et hotelværelse i København.

Under sagen er det kommet frem, at fodboldspilleren kom i kontakt med unge kvinder via det sociale medie Instagram.

Det skete jævnligt, at ”fans” kontaktede ham, har han fortalt. Sjældent fik de svar.

Korrespondancerne mellem ham og en af de tre kvinder i anklageskriftet udviklede sig til at have en mere flirtende karakter. Siden blev de enige om at mødes personligt.