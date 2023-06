AGF ramler ind i Club Brugge i hård europæisk opgave

Både AGF og FCM skal vinde over tre modstandere for at komme i gruppespillet i Conference League.

Hos FCM er ambitionen klar. Holdet skal i gruppespillet.

- Vi har en naturlig og sund respekt for alle hold, vi møder i Europa. Når det er sagt, ser vi os selv som fast deltager i de europæiske gruppespil, siger sportschef Svend Graversen til fcm.dk.

Conference League er den nyeste af de europæiske klubturneringer og har været afviklet to gange tidligere.

Conference League er samtidig den mindste af de tre europæiske klubturneringer. Størst er Champions League, mens Europa League er på det midterste niveau i den sammenhæng.

I den forgangne sæson vandt West Ham Conference League efter en finalesejr over Fiorentina. Året før vandt AS Roma turneringen.