FCK kan møde irsk mester på vejen mod Champions League

FCK skal som udgangspunkt spille på udebane først. Det første opgør skal spilles enten 25. eller 26. juli. Ugen efter venter returopgøret i Parken.

For at komme i Champions Leagues gruppespil skal det danske mesterhold vinde samlet over tre modstandere.

På papiret vil den første opgave dog blive overkommelig, og lodtrækningen kunne have været værre. Eksempelvis undgik FCK både Häcken og HJK Helsinki.

I sidste sæson var FCK med i gruppespillet i Champions League. Det endte med en fjerdeplads i gruppen med Manchester City, Borussia Dortmund og Sevilla.