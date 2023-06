To nederlag på fire dage øger krisen hos tysk EM-vært

- Hvad kan jeg sige? Argumenterne er ikke på vores side i øjeblikket. Vi er nødt til at analysere det og lære en lektie af det, siger Flick ifølge Reuters.

Han kan godt mærke, at spillerne savner selvtillid inde på fodboldbanen.

- Det er en periode, vi er nødt til at komme igennem. Til september er vi nødt til at komme med anderledes præstationer. Vi kommer til at se et anderledes hold, og så vil resultaterne begynde at komme.

- Vi er overbevist om, at vi har et godt hold og nogle gode spillere, insisterer landstræneren.

Colombia vandt tirsdagens kamp over Tyskland på mål af Luis Diaz og Juan Cuadrado. Tyskerne blev mødt af buh-råb fra hjemmepublikum til slut.

- Jeg er selvfølgelig meget skuffet over, at vi ikke kunne implementere det, vi havde tænkt os. Der var nogle ting, vi ønskede at prøve af, men det gav bagslag, forklarer Flick.