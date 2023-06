Hjulmand savner flere point i EM-regnskab

Landstræner Kasper Hjulmand savner marginaler i offensiven.

- Jeg så tegninger til noget bedre mod Slovenien. De var et lille skridt frem. Men vi slider med de offensive ting. Vi slider med at score på dødbolde eller få et langskud til at gå ind, for det er sådan nogle ting, der kan få tingene til at løsne op. Vi kæmper virkelig for at få scoret mål, siger Hjulmand.

Landsholdet genoptager EM-kvalifikationen i september med en hjemmekamp mod San Marino og en udekamp mod Finland.