Hollandsk topspiller er idømt fængsel for overfald med kniv

Offensivspilleren spiller til dagligt for russiske Spartak Moskva, og ifølge Voetbal International kommer han ikke til at afsone sin straf, så længe han bliver i Rusland.

Promes har af to omgange spillet sammenlagt omkring syv år i russisk fodbold, og ifølge Voetbal International har han for nylig over for et af klubbens medier sagt, at han ”føler sig russisk”.

Han har dog spillet 50 landskampe for Holland. Den seneste var i 2021, inden han blev tiltalt for det overfald på sin fætter til en fest i slutningen af 2020, som han nu er dømt for.