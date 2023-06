Harry Kane netter i Englands storsejr over Malta

Efter otte minutter kom England foran 1-0 på et selvmål af Maltas stopper Ferdinando Apap, der forsøgte at hamre et indlæg fra Bukayo Saka over sit eget mål.

Det lykkedes dog ikke for Apap, der sendte bolden op i nettaget fra tæt hold. Harry Kane stod også klar til at sparke bolden i nettet, så malteseren var presset i situationen.

20 minutter senere fordoblede Trent Alexander-Arnold føringen for England. Liverpool-backen, som var omskolet til central midtbanespiller, sparkede fra distancen og fandt det lange hjørne.