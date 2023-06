Silkeborg forventer salg af kantspiller og opjusterer økonomien

Tidligere lød forventningen på et resultat i spændet 0-10 millioner kroner. Nu lyder forventningen på 8-18 millioner kroner.

For at handlen skal falde på plads, skal ”en række individuelle forbehold” afklares. Det betyder formentlig, at Sebastian Jørgensen skal blive enig med sin nye arbejdsgiver om blandt andet løn.

Det nævnes ikke, hvad det er for en klub, Silkeborg forhandler med. Ifølge B.T. har svenske Malmö FF vist interesse for den unge kantspiller.

Sebastian Jørgensen er et produkt af Silkeborgs egen talentudvikling.