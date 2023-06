Sent mål sendte Spanien i Nations League-finale

Ti minutter senere så Italien ud til for alvor at have vendt kampen på hovedet, da Davide Frattesi fik bolden i mål, men scoringen blev kaldt tilbage efter et VAR-tjek.

Efter en underholdende indledning på kampen faldt tempoet en smule.

I anden halvleg tog Spanien initiativet. Spanierne var klart mest på bolden, men havde svært ved at komme til chancer, mens Italien satsede på at slå til på kontramuligheder.

I takt med at slutningen af den ordinære spilletid nærmede sig, faldt tempoet en smule. Mens italienerne lignede nogle, der var fint tilfreds med at skulle i forlænget spilletid, så var spanierne mere ambitiøse i jagten på et vindermål.

Det gav pote. Et forsøg på et indlæg endte i 88. minut med, at bolden røg ud til Rodrigo lige udenfor det italienske felt.