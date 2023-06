Hvidovre gæster Herning i Superliga-premiere

Hvidovre IF kommer på en stor opgave, når holdet efter 26 års fravær vender tilbage til Superligaen.

Oprykkeren gæster således FC Midtjylland fredag den 21. juli i premieren på 2023/24-sæsonen.

Også i anden runde spiller Hvidovre på udebane for at give kommunen tid til at få lavet de nødvendige opgraderinger på stadion. Her går turen til Randers, inden AGF i tredje runde bliver første gæst på det opdaterede Hvidovre Stadion.