Var det modstandernes skyld? Næ, det danske hold, som var indstillet offensivt, kunne helt enkelt ikke finde ud af at åbne det nordirske forsvar. Pladsen var trang. Men førstegangsberøringerne hos danskerne var uden fløjl.

Det var lige før, man savnede Jan Mølbys touch på bolden. En af landsholdets mægtigste - ikke korporligt, Jan - blev inden kampen hyldet for sin optagelse i fodboldens Hall of Fame. Som spiller kom han sjældent ud af midtercirklen. Det var ikke nødvendigt. Men han kunne slå en præcis pasning. Fredag aften blev han opfordret til at gå rundt om banen for at hilse på de danske tilskuere. Jan Mølby vinkede et par gange og var pludselig ude af øjesyn. Hans kritiske kommentarer til det danske udtryk i første halvleg ville være interessant at høre en lille bid af.