I et interview med det svenske nyhedsbureau TT går Nilla Fischer i yderligere detaljer om hændelsen.

- Som jeg skriver i bogen, var det ikke en behagelig oplevelse, siger Fischer.

- Vi havde et meget trygt miljø på landsholdet. Så det er nok det bedste miljø at gøre det i. Men det er en utrolig underlig situation og generelt ikke en behagelig måde at gøre det på. Men i øjeblikket var det bare et spørgsmål om at indse, at hvis vi fortsat ville spille, var det det, det krævede, siger hun.

Fra Mats Börjesson, der var landsholdslæge i 2011, lyder det, at test fandt sted, efter at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) forlangte øjeblikkelig test, da rygter begyndte at cirkulere om Ækvatorial Guineas hold.