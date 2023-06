- I mine snakke med klubben blev det klart for mig, at jeg har chancen for at udvikle mig yderligere som en ung spiller. Jeg ser frem til den nye udfordring og vil gøre alt for at udfylde mit potentiale i holdets tjeneste, siger han.

Mikkel Kaufmann nåede at spille 38 kampe for FCK. To gange fandt han vej til nettet.