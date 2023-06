FC København: En fransk klub har budt på Haraldsson

- FC København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Hakon Haraldsson fra en fransk klub. Der pågår i øjeblikket ikke forhandlinger mellem parterne, oplyser Parken.

FCK-fanmediet Copenhagen Sundays skrev tidligere mandag, at Haraldsson meget vel kunne være på vej til Frankrig og en unavngiven stor fransk klub.

Ifølge fanmediet er der forhandlinger, og der meldes om en pris på mellem 15 og 20 millioner euro - mellem 112 og 149 millioner danske kroner.

Senere mandag skriver B.T., at FCK er i forhandlinger med den franske klub Lille, og at klubberne har samtaler om en pris på 15 millioner euro for den 20-årige spiller. Det svarer til 112 millioner kroner.